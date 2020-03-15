كورونا.. صلاة بلا مصلين في الفاتيكان

أعلن الفاتيكان اليوم أن كافة صلوات عيد الفصح هذه السنة في ساحة القديس بطرس في الحاضرة الكوثوليكية ستجري بدون مشاركة المؤمنين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وأعلن المكتب البابوي، في بيان، أنه "على خلفية الوضع الصحي الدولي الطارئ حاليا، ستجري الاحتفالات الليتورجيّة الخاصة بالأسبوع المقدس دون حضور المصلين شخصيا".

وأوضح الفاتيكان أنه "حتى 12 أبريل، كل اللقاءات العامة وصلوات التبشير التي يجريها الحبر الأعظم ستكون متوفرة فقط عبر البث المباشر على موقع أخبار الفاتيكان الرسمي".

وكان الفاتيكان أعلن في وقت سابق أن البابا فرنسيس قرر إقامة صلاة الأحد بالبث المباشر عبر الإنترنت، وذلك على خلفية المخاوف المرتبطة بتفشي فيروس كورونا الجديد.

وفي إيطاليا، وصلت أعداد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من ألف و400 حالة من بين أكثر من 21 ألف إصابة مسجلة.

وتتركز الوفيات والإصابات في لومبارديا (شمال) تليها منطقة إيميليا رومانيا (شمال وسط) في حين بقيت خمس مناطق إيطالية فقط بمنأى عن تسجيل وفيات ناجمة عن الفيروس.

المصدر: "ا ف ب"