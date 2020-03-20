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عدد المصابين بكورونا في إسرائيل يتجاوزالـ 700 وقيود صارمة جديدة تدخل حيز التنفيذ

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عدد المصابين بكورونا في إسرائيل يتجاوزالـ 700 وقيود صارمة جديدة تدخل حيز التنفيذ
Reuters Ammar Awad
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد تجاوزت الـ 700 شخص.

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وأكدت الوزارة أنها سجلت منذ الليلة الماضية 28 حالة إصابة جديدة بالوباء، وارتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 705.

وأشارت الوزارة إلى أن عشرة من إجمالي عدد المصابين لا يزالون في حالة خطرة، وأن 18 آخرين في حالة متوسطة الخطورة، وقد تعافى 15 مريضا من الوباء.

وجاءت هذه الحصيلة المحدثة في وقت دخلت فيه حيز التنفيذ إجراءات احترازية غير مسبوقة فرضتها حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، في محاولة لردع تفشي الفيروس، بما في ذلك فرض قيود تطلب من المواطنين عدم مغادرة منازلهم إلا بهدف اقتناء الغذاء أو لتأدية مهامهم الطبية أو لممارسة قائمة محدودة من الأنشطة المسموح بها.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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