نتنياهو يعلن إغلاقا كاملا في إسرائيل بسبب كورونا لمدة 7 أيام

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إغلاق كامل في إسرائيل اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة 7 أيام بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال نتنياهو إن الحكومة ستوافق على أنظمة طوارئ تلزم المواطنين بالبقاء في منازلهم، ولن يكون بإمكانهم الخروج منها إلا لشراء المواد الغذائية والأدوية.

وأضاف أن العاملين في بعض المجالات سيتم استثناؤهم من تلك الإجراءات، التي وصفها بأنها "غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل".

وشدد نتنياهو على أن ذلك "ليس طلبا، وإنما أمر ملزم"، وأن والهدف من وراء هذه التوجيهات ضمان عدم إصابة أعداد كبيرة من الناس بالفيروس.

وتشير آخر بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 573، حيث تم تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وأضافت أن 6 مصابين في حالة خطرة.

وفي وقت سابق كانت إسرائيل قد أعلنت عن إغلاق الحدود مع الأردن ومصر ومنع دخول الأجانب للبلاد في إطار الإجراءات لمحاربة فيروس كورونا.

المصدر: RT + وكالات