إسرائيل تغلق الحدود بسبب كورونا

أعلنت إسرائيل إغلاق حدودها ومنع دخول الأجانب في إطار الجهود لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتشمل التوجيهات الجديدة منع دخول جميع الأجانب، فيما كانت التوجيهات السابقة الصادرة في 12 مارس تسمح بدخول الأجانب القادرين على ضمان الحجر المنزلي على أنفسهم.

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ويستثنى من هذا القرار الحاصلون على الإقامة الدائمة في إسرائيل.

ووجه وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي اليوم الأربعاء، بإغلاق المعابر على الحدود مع مصر والأردن.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل بلغ 433 شخصا، 6 منهم في حالة خطرة، فيما لم يتم تسجيل وفيات بسبب الفيروس.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل