ارتفاع عدد إصابات كورونا في إسرائيل 40% خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا قفز 40% إلى 427 حالة في الساعات الـ24 الماضية، وتوقعت زيادة أكبر مع تنفيذ عمليات فحص جماعي.

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وكان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حتى صباح أمس الثلاثاء 304 حالات في إسرائيل.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق حزمة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والتقليل من مخاطره.

وأشار نتنياهو إلى أن الإجراءات شملت، حجرا صحيا على المصابين بالفيروس المستجد، وزيادة عدد الفحوص إلى 3 آلاف في اليوم، وتعزيز قدرة المستشفيات على استقبال المصابين بكورونا عبر شراء ألف جهاز للتنفس".

من جانبها قالت وزارة الأمن الداخلي إن إغلاقا قسريا تنفذه الشرطة قد يطبق قريبا في مختلف أرجاء إسرائيل.

المصدر: رويترز