 
مباشر
عاجل
أردوغان: الأمراض المتفشية في العالم هي سبب التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة

ارتفاع عدد إصابات كورونا في إسرائيل 40% خلال 24 ساعة

أخبار العالم

ارتفاع عدد إصابات كورونا في إسرائيل 40% خلال 24 ساعة
Reuters
ارتفاع عدد إصابات كورونا في إسرائيل 40% خلال 24 ساعة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ngx7

أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا قفز 40% إلى 427 حالة في الساعات الـ24 الماضية، وتوقعت زيادة أكبر مع تنفيذ عمليات فحص جماعي.

إقرأ المزيد
نتنياهو مخاطبا الإسرائيليين: كورونا ليس لعبة أطفال والأسوأ ما زال بانتظارنا
نتنياهو مخاطبا الإسرائيليين: كورونا ليس لعبة أطفال والأسوأ ما زال بانتظارنا

وكان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حتى صباح أمس الثلاثاء 304 حالات في إسرائيل.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق حزمة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والتقليل من مخاطره.

وأشار نتنياهو إلى أن الإجراءات شملت، حجرا صحيا على المصابين بالفيروس المستجد، وزيادة عدد الفحوص إلى 3 آلاف في اليوم، وتعزيز قدرة المستشفيات على استقبال المصابين بكورونا عبر شراء ألف جهاز للتنفس".

من جانبها قالت وزارة الأمن الداخلي إن إغلاقا قسريا تنفذه الشرطة قد يطبق قريبا في مختلف أرجاء إسرائيل.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا