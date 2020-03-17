نتنياهو مخاطبا الإسرائيليين: كورونا ليس لعبة أطفال والأسوأ ما زال بانتظارنا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزمة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والتقليل من مخاطره.

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وأشار نتنياهو إلى أن الإجراءات شملت، حجرا صحيا على المصابين بالفيروس المستجد، وزيادة عدد الفحوص إلى 3 آلاف في اليوم، وتعزيز قدرة المستشفيات على استقبال المصابين بكورونا عبر شراء ألف جهاز للتنفس".

وقال: "نحن نرى ما يجري في الدول الأخرى، الآلاف في العالم فقدوا حياتهم، وكرئيس حكومة من واجبي قول الحقيقة لكم... أننا لم نفقد أي شخص، ولكن للأسف هذا الأمر لن يستمر".

وأضاف: "هذه ليست لعبة أطفال بل الأمر مسألة حياة أو موت، أنتم تحبون الآخرين فحافظوا على مسافة بينكم وبينهم".

وتعهد نتنياهو بالعمل قدر المستطاع لتخطي الأزمة، وقال: "لن نستسلم فالأسوأ ما زال بانتظارنا".

من جانبه، قال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية موشي بار سيمان طوف: "سنشهد ارتفاعا كبيرا بأعداد المصابين، ومن الممكن أن نرى 100 مريض كل يوم وربما المئات في يوم واحد... في النهاية سنرى أشخاصا يموتون بسبب المرض".

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 324 حالة منها 5 حالات خطيرة، فيما تماثل 11 شخصا للشفاء.

المصدر: "وكالات إسرائيلية"