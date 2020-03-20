خامنئي مهنئا الشعب الإيراني: حققنا أهدافنا رغم الصعوبات

هنأ المرشد الإيراني، علي خامنئي، الشعب الإيراني بحلول العام الشمسي الجديد "عيد النوروز" وشكرهم على وحدتهم بالسنة الماضية، مؤكدا أن البلاد تمكنت من تحقيق أهدافها رغم الصعوبات.

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وأكد خامنئي، صباح اليوم الجمعة، أن "العام الهجري الشمسي الماضي شهد أحداثا عاشها الشعب الإيراني وكانت ذروتها استشهاد اللواء سليماني، وأن التحديات التي شهدتها السنة الماضية تجاوزها الشعب الإيراني"، منوها بأن العقوبات الأمريكية "أفادت إيران ودفعتها للاكتفاء الذاتي".

واستهل قائد الثورة الإسلامية حديثه بتهنئة "أسر الشهداء في العام الهجري الشمسي الماضي، ولاسيما الشهيدين القائدين سليماني والمهندس".

كما أشاد خامنئي بالكوادر الطبية في مواجهة فيروس "كورونا" في البلاد، قائلا: "تضحيات الكوادر الطبية والمتطوعين في مسارعتهم لخدمة المرضى في إيران تعد مبعث فخر، وأن الخدمات التي قدمت هي مظهر للتضامن في وقت المحن".

ونوه سماحته بأن تحديات العام الهجري الشمسي الماضي تجاوزها الشعب الإيراني عبر المحافظة على الروح المعنوية، وقال: "عندما نتعرف على نقاط ضعفنا نخرج من حالة الغرور والغفلة، ونسأل الله أن يكون العام الهجري الشمسي الجديد عام الانتصارات الكبرى"، مطلقا عليه اسم عام "القفزة الإنتاجية".

وأضاف أن اليسر سيكون من نصيب الشعب الإيراني والعام الهجري الشمسي الجديد سيكون عام ازدهار الانتاج، مشيرا إلى "أن ما تم إنجازه من عمل حتى الآن لا يشكل إلا عشر ما تحتاجه البلاد".

المصدر: وكالات