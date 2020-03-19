الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 5 شركات متمركزة في الإمارات ومرتبطة بإيران

أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، 5 شركات متمركزة في الإمارات في قائمة العقوبات الموجهة ضد إيران.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان نشرته اليوم الخميس على موقعها، بفرض عقوبات على 5 شركات تتخذ من الإمارات مقرات لها بسبب إبرامها صفقات مع شركة نفطية إيرانية.

وأوضحت الوزارة أن قائمة العقوبات أدرجت فيها شركات "Alam Althrwa"، و"Alphabet International DMCC"، و"Alwaneo"، و"Petro Grand FZE"، و"Swissol Trade DMCC".

وتقول الولايات المتحدة إنها تسعى من خلال عقوباتها إلى تقليص واردات إيران من النفط إلى أقل درجة ممكنة، حيث تتهم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمهورية الإسلامية بأنها أكبر دولة ممولة للإرهاب في العالم وبزعزعة استقرار الدول الأخرى في الشرق الأوسط.

من جانها، تصر إيران على أن الولايات المتحدة تمارس "إرهابا دوليا"، موجها انتقادات شديدة اللهجة لإدارة ترامب خاصة في ظل تشديد العقوبات في زمن أزمة وباء فيروس كورونا.

المصدر: وكالات