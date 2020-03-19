اليمن.. القوات المشتركة تعلن إحباط محاولة تقدم الحوثيين في الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة لحكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، عن إحباط محاولة قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية التقدم في محافظة الحديدة غربي البلاد.

ونقل المركز الإعلامي لألوية "العمالقة" العاملة ضمن القوات المشتركة، عن مصدر ميداني، قوله إن "الحوثيين نفذوا محاولة تسلل على مواقع القوات في مديرية التحيتا جنوب الحديدة". وأضاف أن القوات المشتركة تصدت للعناصر المتسللة "وكبدتهم خسائر فادحة"​​​.

وأشار المصدر نفسه إلى "تمكن القوات المشتركة من تدمير آلية تابعة للحوثيين تحمل سلاح 14.5 ملم".

يأتي ذلك غداة إعلان القوات المشتركة، مقتل وإصابة 15 من الحوثيين، خلال إحباط هجوم وقصف تجمعات لعناصرهم غرب مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.

من جهة أخرى، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن القوات المشتركة قصفت بأكثر من 31 صاروخ كاتيوشا وقذيفة مدفعية، مزارع ومنازل في قريتي الشجن والدحفش على أطراف مدينة الدريهمي جنوب الحديدة.

وأشارت إلى إطلاق القوات المشتركة صاروخا موجها باتجاه فندق "الاتحاد" في مدينة الحديدة.

المصدر: سبوتنيك