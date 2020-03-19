هيئة الدواء والغذاء الأمريكية: سنجرب دواء الملاريا للعلاج من فيروس كورونا

أكدت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستجرب دواء الملاريا للعلاج من فيروس كورونا المستجد، سريريا.

وأوضحت الهيئة أن أكثر من 10 آلاف باحث يعملون على إنتاج علاج لفيروس كورونا.

وأفادت بأن التوصل إلى لقاح لكورونا قد يستغرق 12 شهرا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة صادقت على استخدام عقار "ريمديسفير" في تجارب علاج من فيروس كورونا المستجد، علما أن الرئيس الأمريكي وافق على استخدام دواء للملاريا لعلاج.

المصدر: رويترز