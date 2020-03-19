كورونا يقضي على مجلة "بلاي بوي"!

بسبب الفيروس التاجي ستتوقف المجلة الإباحية الأمريكية الشهيرة "بلاي بوي" عن الصدور في نسختها الورقية في الولايات المتحدة.

وأعلن بن كون، رئيس الشركة الناشرة لهذه المجلة الخاصة بالرجال، أن توزيع عدد فصل الربيع سيكون الأخير في البلاد في العام الجاري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ذلك لا يعني مطلقا أن المجلة ستختفي تماما من الوجود، بل سيتم نشر أعداد المجلة عبر الإنترنت على موقعها الرسمي، وبالقياسي التقليدي.

وتعد الشركة بإطلاق منتجات جديدة للمستهلكين في عام 2021، علاوة على "منتجات" مطبوعة بأشكال جديدة، بما في ذلك الإصدارات الخاصة.

وقال كون في مقالة بالخصوص إن مجلة "بلاي بوي" تصدر منذ 66 عاما، ولكن أصبح من الواضح الآن أن الفيروس التاجي سيكون له تأثير سلبي على الإنتاج والمضمون وعملية توزيع المجلة.

وامتدح الناشر مجلته، مشيرا إلى أنه على مدى 66 عاما الماضية، لم يتغير التزام القائمين على هذه المطلوعة الإباحية "بحرية التعبير والقضاء على المحرمات".

وشدد كون على أن "بلاي بوي" أكثر العلامات التجارية شهرة في العالم، زاعما أن 97% من سكان الأرض يعرفون ما يمثله رأس أرنب بربطة عنق على هيئة فراشة.

المصدر: IZ.RU