ارتفاع كبير في عدد المصابين بكورونا في كوريا الجنوبية

شهدت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، زيادة كبيرة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بعد اكتشاف بؤرة جديدة للتفشي في دار لرعاية المسنين بمدينة دايجو.

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وسجلت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 152 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 8565 إصابة.

وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت أقل من 100 حالة عدوى جديدة على مدى الأيام الأربعة الماضية.

وهناك 97 من حالات الإصابة الجديدة في مدينة دايجو التي تقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة سيئول، وقالت المراكز إن إصابة ما لا يقل عن 74 من نزلاء دار لرعاية المسنين بالفيروس تأكدت هذا الأسبوع.

ولم تحدد المراكز عدد الحالات الجديدة التي ترتبط ارتباطا مباشرا بدار المسنين.

ودفع التفشي الجديد مسؤولي دايجو لبدء حملة مكثفة للفحص في كل دور رعاية المسنين الأخرى والتي يوجد فيها أكثر من 33 ألف شخص.

المصدر: رويترز