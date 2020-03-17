كوريا الجنوبية.. تسجل 84 إصابة و6 وفيات جديدة

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 8320 شخصا حتى فجر اليوم.

وظل عدد الإصابات الجديدة أقل من 100 لليوم الثالث على التوالي، بعد أن سجل 76 حالة و74 حالة في يومي 15 و16 من الشهر الجاري.

ومن بين 84 من الحالات الجديدة، رصدت 44 حالة في العاصمة سيئول ومدينة إنتشون وإقليم كيونغكي المجاورين لها، متجاوزة الرقم المسجل في بؤرة تفشي الوباء الأصلية في البلاد، وهي مدينة دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي، اللذين سجلا 37 حالة جديدة.

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ووصل عدد الوفيات إلى 82 بزيادة 6 وفيات عن الرقم المسجل في اليوم السابق.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 264 ليبلغ 1401، مع انخفاض عدد المصابين الذين يتلقون العلاج تحت الحجر الصحي من 7024 شخصا إلى 6838.

وتحتل كوريا الجنوبية المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا بعد الصين، وإيطاليا، وإيران وإسبانيا.

المصدر: يونهاب