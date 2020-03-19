صورة مسربة تكشف حجم مأساة ما يحدث في بيرغامو شمال إيطاليا!

تناقل صحفيون ومدونون إيطاليون صورة لقافلة عسكرية تقف مقابل أحد أكبر المشافي في مدينة بيرغامو بإقليم لومبارديا شمالي إيطاليا.

وقال هؤلاء إن الشاحنات تنقل 60 نعشا لأشخاص قضوا بفيروس كوفيد 19 في واحدة من أقسى المشاهد التي تمر فيها إيطاليا هذه الأيام.

My heart breaks for the people of Italy. #Bergamopic.twitter.com/hjTYif2wq4 — David Vance (@DVATW) March 18, 2020

" للأسف سيأخذونهم لخارج المدينة لمقابر في الضواحي القريبة.. وهناك سيتم حرق الجثث.. لن يتمكن أحباوهم من وداعهم".

Queste sono 60 bare, 60 persone 🇮🇹. #CoronaVirus, l’esercito porta via 60 bare dal cimitero di #Bergamo: "Non c’è più posto". Verranno cremate fuori dalla Lombardia. Bergamo e i bergamaschi non potranno neppure piangere i loro cari. Soffriamo con Voi 😥. #RadioSavanapic.twitter.com/pjCZH8C99z — RadioSavana (@RadioSavana) March 18, 2020

وأعلنت السلطات الإيطالية اليوم الأربعاء، عن وفاة 475 شخصا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 2978.