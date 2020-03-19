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صورة مسربة تكشف حجم مأساة ما يحدث في بيرغامو شمال إيطاليا!

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صورة مسربة تكشف حجم مأساة ما يحدث في بيرغامو شمال إيطاليا!
Reuters
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تناقل صحفيون ومدونون إيطاليون صورة لقافلة عسكرية تقف مقابل أحد أكبر المشافي في مدينة بيرغامو بإقليم لومبارديا شمالي إيطاليا.

وقال هؤلاء إن الشاحنات تنقل 60 نعشا لأشخاص قضوا بفيروس كوفيد 19 في واحدة من أقسى المشاهد التي تمر فيها إيطاليا هذه الأيام.

" للأسف سيأخذونهم لخارج المدينة لمقابر في الضواحي القريبة.. وهناك سيتم حرق الجثث.. لن يتمكن أحباوهم من وداعهم".

وأعلنت السلطات الإيطالية اليوم الأربعاء، عن وفاة 475 شخصا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 2978.

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