زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوب جزيرة بالي الإندونيسية (صورة)

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أعلن مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي يوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 6.4 درجة ضرب جنوب جزيرة بالي الإندونيسية.

وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ولم تذكر الوكالة معلومات حول سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.

المصدر: رويترز