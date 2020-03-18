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زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوب جزيرة بالي الإندونيسية (صورة)

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زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوب جزيرة بالي الإندونيسية (صورة)
Reuters / Johannes P. Christo
جزيرة بالي الإندونيسية - أرشيف -
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أعلن مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي يوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 6.4 درجة ضرب جنوب جزيرة بالي الإندونيسية.

وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ولم تذكر الوكالة معلومات حول سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.

المصدر: رويترز

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