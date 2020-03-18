زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوب جزيرة بالي الإندونيسية (صورة)
Reuters / Johannes P. Christo
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أعلن مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي يوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 6.4 درجة ضرب جنوب جزيرة بالي الإندونيسية.
وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.
ولم تذكر الوكالة معلومات حول سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.
#Earthquake (#gempa) possibly felt 2 min ago in #Provinsi Bali #Indonesia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1tpic.twitter.com/9G3GdCML1k— EMSC (@LastQuake) March 18, 2020
المصدر: رويترز