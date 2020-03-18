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واشنطن: إيران تعيش تشيرنوبل كورونا

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واشنطن: إيران تعيش تشيرنوبل كورونا
Reuters Nazanin Tabatabaee
موظف طبي إيراني يرتدي زيا واقيا من فيروس كورونا
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قارن مسؤول في الإدارة الأمريكية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران، بكارثة تشيرنوبل الذرية عام 1986، مؤكدا أن واشنطن تجهد للتواصل مع الشعب الإيراني مباشرة.

ووصف المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه في حديث لشبكة "سي إن إن" اليوم الخميس، ما تمر به اليوم الجمهورية الإسلامية بأنه "تشيرنوبل خاص بإيران"، مضيفا أن الخارجية الأمريكية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع المواطنين الإيرانيين على مشاركة المعلومات معها عن الوضع داخل بلادهم، عبر خط مشفر أو عبر استقصاء على الإنترنت.

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وذكر أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى استخدام "وسائل تتجاوز النظام الإيراني وتتواصل مع الشعب"، وتابع مخاطبا الإيرانيين: "الرسالة التي نبعث بها هي أننا نريد سماع أخباركم ومقاطع الفيديو، نريد رؤية ما يحصل وسنشارك هذه المعلومات معكم، لأن النظام الإيراني لا يسمح لكم برؤية ذلك بأنفسكم".

وقال إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على إيران موجهة ضد سلطاتها حصرا وليس ضد شعبها، مضيفا أن واشنطن كانت تسعى دائما لتوجيه رسالة إلى الإيرانيين مفادها أن "الولايات المتحدة ليست عدوا لكم".

المصدر: سي إن إن

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