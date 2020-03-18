ترامب يعلن إغلاق الحدود الأمريكية مع كندا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إغلاق الحدود مع كندا كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر على حركة التجارة بين البلدين.

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وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر" إنه سيتم إغلاق الحدود الأمريكية الكندية أمام حركة المرور غير الضرورية، مشيرا إلى أن تفاصيل الخطوة ستعلن لاحقا.

وقال ترامب: "سنقوم، بموافقة متبادلة، بإغلاق حدودنا الشمالية مؤقتا مع كندا أمام حركة المرور غير الأساسية. لن تتأثر التجارة. التفاصيل لاحقا!".

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

وكان ترامب قال في تغريدة بوقت سابق اليوم، إنه "بالنسبة للأشخاص الذين هم الآن عاطلون عن العمل بسبب سياسات الاحتواء الهامة والضرورية (لفيروس كورونا)، كإغلاق الفنادق والحانات والمطاعم، فإن الأموال ستعود إليكم قريبا".

وأصر الرئيس الأمريكي على وصف فيروس كورونا، بـ"الفيروس الصيني"، رغم أن الصين أعلنت في وقت سابق عن غضبها من هذا التوصيف، داعية الولايات المتحدة إلى "الاهتمام بشؤونها".

وقال إن هجوم "الفيروس الصيني" ليس خطأكم! سنكون أقوى من أي وقت مضى!"

المصدر: RT