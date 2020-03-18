ترامب يعد بأخبار جديدة مهمة حول كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لبحث أخبار مهمة جدا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن "الفيروس الصيني!".

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وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر" إنه "بالنسبة للأشخاص الذين هم الآن عاطلون عن العمل بسبب سياسات الاحتواء الهامة والضرورية (لفيروس كورونا)، كإغلاق الفنادق والحانات والمطاعم، فإن الأموال ستعود إليكم قريبا".

وأصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وصف فيروس كورونا، بـ"الفيروس الصيني"، رغم أن الصين أعلنت في وقت سابق عن غضبها من هذا التوصيف، داعية الولايات المتحدة إلى "الاهتمام بشؤونها".

وقال إن هجوم "الفيروس الصيني" ليس خطأكم! سنكون أقوى من أي وقت مضى!".

For the people that are now out of work because of the important and necessary containment policies, for instance the shutting down of hotels, bars and restaurants, money will soon be coming to you. The onslaught of the Chinese Virus is not your fault! Will be stronger than ever! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

وكان ترامب قال أمس الثلاثاء، إن الصين قدمت معلومات خاطئة بشأن مصدر فيروس كورونا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، أن "بكين قالت إن الجيش الأمريكي هو من نشر الفيروس في الصين وهذا غير صحيح، أنا قلت إن مصدر الفيروس هو الصين وهذه معلومة دقيقة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، نشر تغريدة باللغة الإنجليزية على حسابه في موقع "تويتر" في وقت سابق قال فيها إن "الجيش الأمريكي ربما جلب الوباء إلى ووهان.. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بالتفسير".

لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعرب عن اعتراض واشنطن الشديد على اتهامات الصين للولايات المتحدة بسبب كورونا المستجد، مشددا على أن "هذا ليس الوقت المناسب لنشر المعلومات المضللة والشائعات الغريبة".

وفي وقت لاحق، نشر ترامب تغريدة وصف فيها وباء كورونا بـ"الفيروس الصيني"، ما أثار غضب بكين التي أعربت عن بالغ غضبها من تصريح الرئيس الأمريكي، معتبرة أن "هذا التعليق يشوه صورة الصين".

المصدر: RT