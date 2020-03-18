ترودو: قيود كورونا قد تستمر أسابيع أو أشهرا في كندا

دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مواطنيه إلى تحمل تبعات تعطل الأعمال والشركات، والبقاء في منازلهم لأسابيع وربما لأشهر لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال إن حكومته تستعد لطرح حزمة جديدة من الدعم المالي بقيمة 25 مليار دولار كندي (18 مليار دولار أمريكي) لتخفيف العبء عن الكنديين وأعمالهم.

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وأضاف: "لا نعلم بالضبط كم ستستمر الأزمة الصحية. قد تستغرق أسابيع وربما أشهرا... ابقوا في منازلكم بالقدر الممكن.. لا تخرجوا إلا إذا اضطررتم إلى ذلك بشدة.. اعملوا عن بعد إذا استطعتم.. اتركوا الأطفال يركضون في أرجاء البيت قليلا".

جدير بالذكر أن كندا لم تستخدم قانون إجراءات الطوارئ إلا إبان الحربين العالميتين، ويسمح للحكومة بتعليق الحريات المدنية وفرض قيود على حركة الناس والبضائع التي هي حتى الآن طوعية.

وذكرت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، أن اللجوء إلى إجراءات الطوارئ سيكون "الملاذ الأخير".

وأوضحت أنها "خطوة خطيرة جدا تمنح سلطات استثنائية للحكومة الفدرالية... لن نفعّل القانون أبدا بدون مشاورات دقيقة".

وحسب مسؤولين في قطاع الصحة فإن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى نحو 600 حالة في كندا، كما سجلت 8 وفيات آخرها الثلاثاء 17 مارس، في مقاطعة أونتاريو، وثلاث في مقاطعة كولومبيا البريطانية.

المصدر: أ ف ب