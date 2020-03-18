قرغيزستان: تسجيل أول 3 إصابات بكورونا لدى عائدين من السعودية

أعلنت السلطات القرغيزية، صباح اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، مشيرة إلى أن كل المرضى عادوا مؤخرا من السعودية.

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وقال وزير الصحة القرغيزي، كوسموس بيك تشولبونباييف، في مؤتمر صحفي، إن وزارته "أكدت رصد أولى حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا لدى 3 من مواطني الجمهورية، عادوا من السعودية بعد أدائهم مناسك العمرة، وكلهم من أهالي قضاء سوزاكسكي بإقليم جلال آباد".

وأوضح تشولبونباييف أن "المواطنين الـ3 عادوا من العمرة يوم 12 مارس ودخلوا في الحجر الصحي المنزلي، ولم تعتبر السعودية في حينه من الدول التي توصف بالوضع الوبائي الخطير"، مشيرا إلى أن "التحاليل التي خضعوا لها أكدت إصابة الرجال الـ3 بفيروس كورونا".

وشدد على أن السلطات المعنية في بلاده تعمل على وضع بروتوكولات العلاج، مشيرا إلى أن "أطباء الجمهورية يجيدون مكافحة عدوى فيروس كورونا"، وتابع: "كنا مستعدين لذلك، لأن العزل الذاتي لكل الدول يمثل أمرا مستحيلا".

وسبق أن قررت السلطات القرغيزية إلغاء كل الفعاليات الجماعية والثقافية على خلفية خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عاما، وقتل نحو 8 آلاف شخص، بينما أصاب حوالي 200 ألف في أكثر من 150 دولة.

المصدر: وكالات