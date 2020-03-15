تسجيل إصابة بكورونا في تركيا لعائد من العمرة يثير ردود أفعال واسعة بين النشطاء

أعلنت السلطات التركية، مساء أمس السبت، عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى مواطن عاد مؤخرا من السعودية التي زارها لأداء مناسك العمرة.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "نوصيكم بإصرار الالتزام بقاعدة العزل مدة 14 يوما في حال عودتكم مؤخرا من العمرة. أعطى فحص طبي (خاص بفيروس كورونا) لمواطن عاد الأسبوع الماضي نتائج إيجابية".

وأضاف قوجة، متوجها إلى مواطنيه: "نشعر بقلق بسبب الحالات الجديدة. من فضلكم لا تستقبلوا الزوار. الخضوع لفحص الحالة الصحية لا يعني أن هناك صفرا من الخطر".

UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2020

وأثار تصريح وزير الصحة التركي ردود أفعال واسعة بين النشطاء العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل إعلان السعودية، يوم 27 فبراير تعليق الدخول إلى المملكة لغرض أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا.

وعلق بعض المغردين على هذا الخبر، الذي نقلته وكالة "الأناضول" بنسختها العربية، باتهام تركيا ووسائل إعلامها بالكذب، مستندين إلى قرار السلطات السعودية بشأن العمرة، فيما أشار آخرون بسخرية إلى أن المصاب بكورونا كان "في عمرة بليبيا أو بإدلب"، في إشارة إلى التدخل العسكري التركي هناك، أو أنه زار مؤخرا إيران.

😂😂😂😂😂😂😂

ياعصملي بطل كذب…العمرة توقفت ولها أكثر من17 يوم.. يافجرة..

إلى متى تكذبون؟

وإلى متى تعربدون؟

وإلى متى تفجرون؟

بطلوا كذب… ياخونة👌 pic.twitter.com/umfFFJcVMb — مجموعة نايف بن خالد (@naif4002) March 14, 2020

#عاجل | إصابة جديدة بكورونا لمواطن تركي بعد عودته من العمرة (وزير الصحة) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 14, 2020

قرار إيقاف العمرة من الخارج بسبب كورونا بدأ منذ 20 يوم بالضبط...



كل يوم نتأكد أنكم وكالة كاذبة — إيـاد الحمود (@Eyaaaad) March 14, 2020

قالوا عمرة ،، ما قالوا مكة ،،

تراهم صوفية ،، ممكن يعتمرون بمزارات ايران — معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) March 14, 2020

كان بيعمل عمرة في ليبيا ؟! والا ادلب ؟!



محدش قالك ان العمرة مقفولة يا اهبل 🐏 — 🇪🇬 حمادة الكحلي (@hamadaelkohly) March 14, 2020

المصدر: RT