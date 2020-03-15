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تسجيل إصابة بكورونا في تركيا لعائد من العمرة يثير ردود أفعال واسعة بين النشطاء

أخبار العالم العربي

تسجيل إصابة بكورونا في تركيا لعائد من العمرة يثير ردود أفعال واسعة بين النشطاء
Reuters
الحرم المكي بعد تعليق السلطات السعودية الدخول إليه في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا (6 مارس 2029).
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أعلنت السلطات التركية، مساء أمس السبت، عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى مواطن عاد مؤخرا من السعودية التي زارها لأداء مناسك العمرة.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "نوصيكم بإصرار الالتزام بقاعدة العزل مدة 14 يوما في حال عودتكم مؤخرا من العمرة. أعطى فحص طبي (خاص بفيروس كورونا) لمواطن عاد الأسبوع الماضي نتائج إيجابية".

وأضاف قوجة، متوجها إلى مواطنيه: "نشعر بقلق بسبب الحالات الجديدة. من فضلكم لا تستقبلوا الزوار. الخضوع لفحص الحالة الصحية لا يعني أن هناك صفرا من الخطر".

وأثار تصريح وزير الصحة التركي ردود أفعال واسعة بين النشطاء العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل إعلان السعودية، يوم 27 فبراير تعليق الدخول إلى المملكة لغرض أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا.

وعلق بعض المغردين على هذا الخبر، الذي نقلته وكالة "الأناضول" بنسختها العربية، باتهام تركيا ووسائل إعلامها بالكذب، مستندين إلى قرار السلطات السعودية بشأن العمرة، فيما أشار آخرون بسخرية إلى أن المصاب بكورونا كان "في عمرة بليبيا أو بإدلب"، في إشارة إلى التدخل العسكري التركي هناك، أو أنه زار مؤخرا إيران.

المصدر: RT

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