منظمة الصحة العالمية تعلن رصد إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا بين موظفيها

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، رصد إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا بين موظفيها.

وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير للصحفيين "إن الموظفين غادرا المكتب ثم ظهرت عليهما أعراض المرض في المنزل، قبل تأكيد إصابتهما بـ"COVID-19"، في إشارة إلى التسمية الرسمية للمرض.

وأضاف: "إذا، لدينا حالتان مؤكدتان."

والصحة العالمية مقرها في سويسرا، التي سجلت أكثر من 2330 إصابة بكورونا حتى اليوم.

المصدر: "رويترز"