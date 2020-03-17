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إيران.. إدانات لاقتحام مرقد السيدة فاطمة المعصومة في قم

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إيران.. إدانات لاقتحام مرقد السيدة فاطمة المعصومة في قم
Globallookpress Egmont Strigl
مرقد السيدة فاطمة المعصومة في قم (صورة أرشيفية)
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دانت الحوزة الدينية في مدينة قم الإيرانية بشدة اقتحام مرقد السيدة فاطمة المعصومة من قبل محتجين على قرار إغلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا.

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ووصفت الحوزة في بيان لها اليوم الثلاثاء، منفذي الاقتحام بـ"المتطرفين الذين يشوهون سمعة الشعب الايراني والثورة الإسلامية".

من جانبه، دعا النائب عن مدينة طهران في البرلمان الإيراني علي مطهري في تعليق على عملية الاقتحام، إلى ضرورة اعتقال وسجن منفذيه، وقال إن "هؤلاء أحيوا ذكر الخوارج بهذا التصرف".

وفرقت الشرطة أمس الأحد عددا من المحتجين اقتحموا مرقد السيدة فاطمة في قم، بؤرة انتشار فيروس كورونا في إيران، وذلك بعد قرار السلطات يوم السبت بإغلاقه للحد من تفشي الفيروس.

وفي حادث مماثل، تصدت قوات الشرطة ليلة أمس، لمحاولة مجموعة من المتشددين اقتحام أبواب ضريح الإمام الرضا في مدينة مشهد شمال البلاد احتجاجا على قرار إغلاقه أيضا.

المصدر: RT

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