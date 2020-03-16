إيران.. مواطنون يحطمون باب مزار ديني في قم احتجاجا على إغلاقه

فرقت الشرطة الإيرانية عددا من المحتجين أمام ضريح ديني في مدينة قم، ووصفتهم بالخارجين عن القانون، عقب محاولتهم اقتحام الضريح احتجاجا على إغلاقه من قبل السلطات.

وقالت الشرطة، إن المحتجين انتهكوا حرمة ضريح فاطمة المعصومة عن طريق كسر جزء من بابه".

من جهته، قال أحد المحتجين إن "وزارة الصحة تلقت الأوامر من منظمة الصحة العالمية لإغلاق الضريح وأن السلطات يجب أن تمر أولا على جسد المحتجين قبل أن تغلق الضريح".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين عن تسجيل 129 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين في البلاد منذ بدء تفشيه.

المصدر: RT