تايلاند وكمبوديا وكازاخستان والمكسيك تكشف أعداد الإصابات الجديدة

أعلنت السلطات في كل من تايلاند وكمبوديا وكازاخستان والمكسيك اليوم الثلاثاء، عن الأرقام الجديدة للإصابات بفيروس كورونا لديها.

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وقال مسؤول بوزارة الصحة العامة التايلاندية، إن بلاده سجلت 30 إصابة جديدة بالفيروس، مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 177، مضيفا أن ما بين 70 و80% من الحالات في تايلاند مسجلة في العاصمة بانكوك.

وأوضح المسؤول أن 11 حالة جديدة مرتبطة بمباراة للملاكمة شهدت تسجيل إصابات عديدة بكورونا، بينما ترتبط الحالات الأخرى بالعمل مع أجانب.

وفي كمبوديا، أعلنت السلطات رصد 12 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 24.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها، أن 11 من الحالات الجديدة لأناس سافروا إلى ماليزيا لحضور مناسبة دينية.

وفي كازاخستان، أكد وزير الصحة يرجان برتانوف تسجيل 14 إصابة جديدة خلال الليلة الماضية في العاصمة نور سلطان، وذلك بعد رصد 3 حالات أمس الاثنين في مدينة ألما آتا جنوب شرقي البلاد، لتبلغ بذلك حصيلة الحالات المسجلة 27.

وفي المكسيك أعلنت السلطات عن قفزة في الإصابات بكورونا، حيث ارتفع عددها إلى 82 بالمقارنة مع 53 حالة في اليوم السابق.

المصدر: وكالات