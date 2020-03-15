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الصحة الإيرانية: تسجيل 113 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

عشرات الإصابات الجديدة بكورونا في تايلاند وإندونيسيا

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عشرات الإصابات الجديدة بكورونا في تايلاند وإندونيسيا
Reuters ATHIT PERAWONGMETHA
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سجلت تايلاند وإندونيسيا اليوم الأحد، عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ليتجاوز عدد المصابين 100 شخص في كل من هاتين الدولتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا.

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وأعلن مسؤولون في تايلاند عن اكتشاف 32 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 114 شخصا، وذلك في أكبر قفزة يومية في حالات كورونا في بلد كان من أوائل الدول التي أبلغت عن إصابات بالفيروس بعد الصين.

كما سجلت إندونيسيا 21 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 117 حالة، بينها وزير النقل.

المصدر: "رويترز"

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