عشرات الإصابات الجديدة بكورونا في تايلاند وإندونيسيا

سجلت تايلاند وإندونيسيا اليوم الأحد، عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ليتجاوز عدد المصابين 100 شخص في كل من هاتين الدولتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا.

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وأعلن مسؤولون في تايلاند عن اكتشاف 32 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 114 شخصا، وذلك في أكبر قفزة يومية في حالات كورونا في بلد كان من أوائل الدول التي أبلغت عن إصابات بالفيروس بعد الصين.

كما سجلت إندونيسيا 21 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 117 حالة، بينها وزير النقل.

المصدر: "رويترز"