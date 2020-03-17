ترجيح رفض أمريكا مناشدة الصين تخفيف عقوباتها ضد إيران بسبب كورونا

استبعدت مصادر مطلعة، أن تخفف أمريكا عقوباتها عن إيران رغم مناشدة الصين لها، بسبب عدم إذعان طهران لشروط واشنطن، واتهام الأخيرة لها بالاستمرار في اتباع ما تعتبره سلوكا خبيثا.

إقرأ المزيد

وذكرت المصادر التي ضمت مسؤولا أمريكيا ودبلوماسيين، أن واشنطن عرضت على طهران مساعدتها في مواجهة الفيروس لكن طهران رفضت هذا العرض.

وأشارت المصادر أيضا إلى الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي العراقية العسكرية شمالي بغداد الذي أودى بحياة جنديين أمريكيين وآخر بريطاني، وحملت وزارة الدفاع الأمريكية مسؤوليته لجماعة "كتائب حزب الله" العراقية المدعومة من إيران.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه "لا يمكن الوثوق بالنظام في توجيه أي أموال قد يحصل عليها من وراء تخفيف العقوبات إلى النشاط الإنساني. المحتمل هو أن النخبة ستسرقها أو ستوجهها إلى نشاط خبيث".

وكانت الصين قد حثت الولايات المتحدة أمس الاثنين على رفع العقوبات عن إيران فورا مع تصدي طهران لفيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"