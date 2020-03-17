مادورو يفرض الحجر الصحي في كافة أنحاء فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، فرض نظام الحجر الصحي في كافة أنحاء البلاد، على خلفية خطر انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

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وقال مادورو، في كلمة ألقاها مساء أمس الاثنين في العاصمة كاراكاس: "اعتبارا من الساعة 05:00 من يوم غد الثلاثاء 17 مارس تدخل كل فنزويلا إلى نظام الحجر الصحي الجماعي".

وأشار الرئيس الفنزويلي إلى أن هذا الإجراء "قاس لكنه ضروري ولا غنى عنه"، فيما اعتبر أن الحجر الصحي الذي تم فرضه سابقا في مناطق محددة بالبلاد كان ناجحا.

وجاء هذا القرار بعد أن أعلنت السلطات الفنزويلية، الاثنين، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد العام للمصابين في البلاد إلى 33 دون رصد أي وفيات.

وتم تسجيل الحالة الأولى للإصابة بهذه السلالة من الفيروس في فنزويلا يوم 13 مارس الجاري.

المصدر: وكالات