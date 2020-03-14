كولومبيا تغلق حدودها مع فنزويلا وتقيد دخول الأجانب بسبب كورونا

أعلن الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، إغلاق حدود بلاده مع فنزويلا، وفرض قيود على دخول الأجانب القادمين من أوروبا وآسيا على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال دوكي، في تغريدات نشرها صباح اليوم السبت عبر "تويتر": "بعد تحليل مفصل لتطورات الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا من قبل مكتب الوزراء، ومع أخذ أحداث الساعات الأخيرة بعين الاعتبار، أود الإعلان عن اتخاذ الإجراءات التالية التي تشمل إغلاق كل المعابر الحدودية مع فنزويلا اعتبارا من الساعة 05:00 من هذا اليوم السبت (10:00 بتوقيت غرينيتش) الموافق لـ14 مارس".

2) A partir del 16 de marzo, se restringe ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia, que hayan permanecido, durante últimos 14 días, en Europa y Asia. Los pasajeros colombianos y residentes tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días. (2/3) — Iván Duque (@IvanDuque) March 14, 2020

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وأضاف دوكي أنه تم اتخاذ قرار بتقييد دخول الأجانب إلى البلاد، الذين لا يمتلكون حق الإقامة الدائمة في كولومبيا وزاروا خلال الأسبوعين الماضيين أوروبا وآسيا، بينما سيتم عزل كل المواطنين والمقيمين القادمين من دول المنطقتين بشكل ملزم مدة 14 يوما.

وأشار الرئيس الكولومبي إلى أن الحدود مع الإكوادور ستبقى مفتوحة كما كانت عليه سابقا مع تنفيذ مراقبة دائمة ومنسقة بين سلطات البلدين.

وحتى الوقت الحالي سجلت في كولومبيا 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي انتشر من الصين، فيما تم رصد حالتين فقط في فنزويلا و23 مصابا في الإكوادور.

المصدر: RT