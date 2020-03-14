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تشخيص كورونا لدى عضو ثالث في وفد برازيلي التقاه ترامب مؤخرا

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تشخيص كورونا لدى عضو ثالث في وفد برازيلي التقاه ترامب مؤخرا
Divulgação/Itamaraty
القائم بالأعمال البرازيلي في الولايات المتحدة، نيستور فورستير.
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أكدت سفارة البرازيل لدى الولايات المتحدة تشخيص الإصابة بفيروس كورونا لدى القائم بالأعمال البرازيلي، نيستور فورستير، وهو عضو ثالث في الوفد الذي التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقالت السفارة، في بيان مقتضب نشرته على حسابها في موقع "تويتر"، إن فورستيلر "اكتشف مساء اليوم (الجمعة) أن نتائج فحصه الخاص بـCOVID-19 إيجابية".

وأضافت السفارة أن فورستير "سيمدد عزله، الذي دخل فيه سابقا كإجراء احترازي، لأسبوعين إضافيين استجابة لنصائح الأطباء".

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ويعتبر فورستير بالتالي ثالث مسؤول مصاب بفيروس كورونا في الوفد البرازيلي الذي التقى نهاية الأسبوع الماضي في فلوريدا الرئيس الأمريكي، حيث سبق أن تم تشخيص هذه السلالة لدى كل من وزير الاتصالات العامة، فابيو فاينغارتين، والسيناتور، نيلسينيو ترادا.

من جانبه، نفى الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، صحة التقارير الإعلامية حول إصابته بفيروس كورونا، لكن من المتوقع أن يخضع لفحص جديد خاص بالمرض.

وصباح السبت أكد طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، أن الرئيس الأمريكي التقى نهاية الأسبوع الماضي  شخصين على الأقل خلال الاجتماع مع الوفد البرازيلي تبينت لاحقا إصابتهما بفيروس كورونا، لكنه لم يطلب بعد إجراء الفحص.

المصدر: RT + وكالات

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