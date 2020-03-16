إيران تطلب مساعدات طبية دولية بعد ارتفاع الوفيات بكورونا

أفادت السفارة الإيرانية في سيئول اليوم الاثنين، بأن طهران "ترحب" بالدعم الطبي الدولي لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، في ظل نقص الدواء وغيره من المستلزمات الضرورية.

ووجهت السفارة هذا الطلب، مع التشديد على ضرورة وجود استجابة "منسقة عالميا" لاحتواء الوباء الجديد، واتهمت الولايات المتحدة بعرقلة الجهود الإيرانية لاحتواء الفيروس.

وجاء في بيان صدر عن السفارة: "ترحب حكومة جمهورية إيران بالمساعدات الدولية، من خلال تقديم المستلزمات الطبية الضرورية وغيرها، عن طريق الأمم المتحدة، وبشكل خاص منظمة الصحة العالمية و"اليونسيف"، وأيضا عن طريق الجمعيات الدولية".

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وأضاف البيان: "السفارات والقنصليات الإيرانية في جميع أنحاء العالم زادت تفاعلها مع الدول المضيفة والجمعيات التطوعية لتسهيل إيصال المستلزمات الطبية الضرورية".

وكانت إيران قد أعلنت يوم أمس الأحد عن وجود 13,938 إصابة بالفيروس على أراضيها، مع ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 724.

من جانبها، تنظر كوريا الجنوبية في إرسال طائرة لإجلاء رعاياها البالغ عددهم 220 شخصا من إيران.

المصدر: وكالة يونهاب