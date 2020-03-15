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السلطات الروسية: تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 63

كازاخستان تعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا

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كازاخستان تعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا
Sputnik Timur Batyrshin
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أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف حالة الطوارئ اليوم الأحد، في إطار جهود الوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ويفرض القرار الذي أعلنه مكتب الرئيس قيودا على دخول ومغادرة كازاخستان باستثناء الدبلوماسيين ومن تدعوهم الحكومة، وإجراءات الحجر الصحي وغيرها من تدابير الوقاية على مستوى البلاد.

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وبعد أن سجلت كازاخستان أول إصابتين بكورونا يوم الجمعة، ارتفعت حصيلة المصابين إلى 6 أشخاص أمس السبت.

وكانت السلطات الكازاخية قد أعلنت في وقت سابق إلغاء كافة الفعاليات والمناسبات العامة، واتخاذ إجراءات وقائية خاصة بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"

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