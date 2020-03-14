كازاخستان تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 6 أشخاص

أعلنت كازاخستان اليوم السبت، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى 6 أشخاص.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة دياس أحمد شريف في تصريح صحفي، إنه ثبتت إصابة رجل في الـ62 من العمر، وصل إلى مدينة ألما آتا جنوب شرقي البلاد قادما من موسكو الثلاثاء الماضي، وذلك إضافة إلى اكتشاف إصابة امرأة وصلت إلى العاصمة نور سلطان ضمن رحلة جوية من وارسو.

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وأضاف المتحدث أن جميع الحالات خاضعة للحجر الصحي حاليا.

وأمس الجمعة أعلنت كازاخستان عن رصد أول 4 حالات إصابة بكورونا، حيث تأكد إصابة ثلاثة مواطنين وصلوا إلى ألما آتا قادمين من ألمانيا ومواطنة وصلت إلى نور سلطان قادمة من إيطاليا عن طريق موسكو.

وكانت السلطات الكازاخية قد أعلنت في وقت سابق إلغاء كافة الفعاليات والمناسبات العامة، واتخاذ إجراءات وقائية خاصة بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

المصدر: "إنترفاكس"