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أمريكا.. مصادرة شحنة مزيفة من فحوصات فيروس كورونا المستجد قادمة من بريطانيا

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أمريكا.. مصادرة شحنة مزيفة من فحوصات فيروس كورونا المستجد قادمة من بريطانيا
www.cbp.gov
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صادر ضباط الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) في مطار لوس أنجلوس شحنة تحتوي على مجموعات اختبار COVID-19 مزيفة قادمة من المملكة المتحدة.

ونشر الموقع الرسمي للجمارك الأمريكية صورا لستة أكياس بلاستيكية تحتوي على قوارير مختلفة، يشبه "قوارير مياه نقية" بقيمة تبلغ 196.81 دولارا. أدى الفحص الكامل للشحنة إلى العثور على قوارير مملوءة بسائل أبيض ومسمى "Corona Virus 2019nconv (COVID-19)" و "Virus1 Test Kit".

وقال كارلوس سي مارتيل ، مدير العمليات الميدانية في وكالة الجمارك وحماية الحدود في لوس أنجلوس: "إن حماية صحة وسلامة الشعب الأمريكي هي أولوية قصوى لمكتب الجمارك وحماية الحدود".

المصدر: RT + www.cbp.gov
 

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