روحاني لزعماء العالم: لا يمكن لأي بلد مواجهة كورونا بمفرده

وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني رسالة لعدد من زعماء العالم اليوم السبت، أكد فيها أن تفشي فيروس كورونا يعتبر "أزمة هائلة" لا يمكن لأي دولة إدارتها بمفردها.

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وأضاف روحاني أن "مواجهة فيروس كورونا تتطلب إجراءات إقليمية ودولية مشتركة، ومكافحته تتطلب تأمين عشرات مليارات الدولارات وبنية اقتصادية قوية".

وأشار إلى أن "طهران تواجه مشكلات كبيرة في الوصول إلى السوق المالية الدولية وتأمين المتطلبات اللازمة لمكافحة كورونا"، لافتا إلى أن هذه العوائق "ناجمة عن العقوبات الأمريكية".

وأوضح أن "سياسة إضعاف البنية الاقتصادية والنظام الطبي في إيران وتقليص مواردها المالية في إدارة الأزمة الحالية، سيؤثر مباشرة على مكافحة الفيروس في باقي دول العالم".

وختم بالتشديد على ضرورة "مواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي الذي كشف عن وجهه القبيح اليوم أكثر من أي وقت مضى".

المصدر: RT