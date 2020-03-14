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بينها دولتان عربيتان.. إيران تشكر البلدان التي ساعدتها في مكافحة كورونا

أخبار العالم

بينها دولتان عربيتان.. إيران تشكر البلدان التي ساعدتها في مكافحة كورونا
AFP
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قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن حكومة وشعب بلاده سيتذكران دائما الأصدقاء الذين وقفوا إلى جانب إيران في الأوقات الصعبة.

وأشار الدبلوماسي الإيراني، إلى أن العديد من الدول وقفت إلى جانب بلاده في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكتب عباس موسوي في حسابه على "تويتر": "بعد تغريدات وزير الخارجية محمد جواد ظريف، واتصالاته الهاتفية وجهود السفارات الإيرانية، تلقينا مساعدات من الصين وتركيا والإمارات وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى مساعدات مالية ومعدات طبية من اليابان وقطر وأذربيجان وروسيا".

وأضاف أن "الحكومة الإيرانية وشعبها لن ينسيا أبدا الأصدقاء الذين وقفوا إلى جانب إيران في الأوقات الصعبة".

المصدر: ar.irna

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