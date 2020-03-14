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كورونا يتوحش في إفريقيا

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كورونا يتوحش في إفريقيا
Reuters SS/PAC
تدابير احترازية ضد كورونا في جنوب إفريقيا
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لم يعد تفشي فيروس كورونا المستجد مجرد تهديد على دول إفريقيا ما تحت الصحراء بعد توالي تأكيد حالات الإصابة في عدد من هذه البلدان.

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وأعلنت ناميبيا، اليوم السبت، تسجيل أول إصابتين بالفيروس لدى زوجين إسبانيين دخلا البلاد يوم الأربعاء، وتم إخضاعهما للحجر الصحي.

وأفادت وزارة الصحة في رواندا بتسجيل أو حالة في البلاد، اليوم السبت، ويتعلق الأمر بمواطن هندي دخل البلاد في 8 مارس قادما من مومباي.

وأمس الجمعة، كشفت السلطات الكينية أن مواطنة قدمت من الولايات المتحدة عبر العاصمة البريطانية لندن مصابة بالفيروس.

وقبلها سجلت العديد من الدول الإفريقية حالات إصابة في السنغال وتوغو والكاميرون، وبوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وكوت ديفوار، والغابون، وغانا، وغينيا، وإثيوبيا.

المصدر: RT + وكالات

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