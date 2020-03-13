كورونا.. الدنمارك وبولندا تغلقان الحدود

قررت الدنمارك وبولندا إغلاق الحدود أمام الأجانب بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن اليوم الجمعة، إن "جميع السياح والمسافرين الذين لا يستطيعون تقديم سبب قاهر لدخول الدنمارك سيمنعون من عبور الحدود الدنماركية"، على ألا يشمل هذا القرار المشتغلين في نقل البضائع، بما فيها الأغذية والأدوية والمواد الصناعية.

إقرأ المزيد

واتخذت بولندا قرارا مماثلا، حيث أعلن رئيس وزرائها ماتيوش مورافيتسكي أن بلاده لا تستطيع "إبقاء الحدود مفتوحة أمام الأجانب".

بالإضافة إلى ذلك قررت إغلاق بعض المحلات التجارية والمطاعم وجميع الحانات والكازينوهات، وحظر التجمعات التي يزيد عدد المشاركين فيها على 50 شخصا، وفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على جميع العائدين من الخارج.

المصدر: رويترز