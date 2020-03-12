كورونا.. أول وفاة في النرويج وارتفاع عدد الضحايا في فرنسا

يستمر فيروس كورونا بالانتشار بوتيرة متسارعة حول العالم، حيث تم تسجيل مئات الإصابات والوفيات الجديدة في أوروبا وبعض الدول.

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وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران عن تسجيل نحو 600 إصابة جديدة في فرنسا اليوم الخميس، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 2876 شخصا.

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة توفي في فرنسا 13 شخصا بسبب كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 61، فيما لا يزال 129 شخصا في العناية المركزة، وفي ألمانيا بلغ عدد المصابين 2369 شخصا وعدد الوفيات 5.

أول وفاة في النرويج

وفي النرويج، أعلنت رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ عن أول وفاة بسبب الفيروس في البلاد، حيث بلغ عدد المصابين 621 شخصا.

وتتخذ الدول إجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس حيث دعت النمسا مواطنيها للامتناع عن السفر إلى الخارج، وذلك بعد تسجيل 361 إصابة بالفيروس في البلاد وحالة وفاة واحدة.

بدورها، دعت هولندا مواطنيها للامتناع عن السفر إلى الولايات المتحدة إلا في حال الضرورة القصوى وقررت إلغاء جميع الفعاليات التي يتجاوز عدد المشاركين فيها 100 شخص وحتى الآن تم تسجيل 614 إصابة في هولندا ووفاة 5 أشخاص.

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وأعلنت سلوفينيا عن تأكيد 96 إصابة في البلاد، وقررت إغلاق المدارس وفرضت قيودا على دخول الأجانب للبلاد.

أول وفاة في الهند.. وفنزويلا تعلن خلوها من كورونا

وفي أمريكا اللاتينية أعلنت بوليفيا تعليق الرحلات الجوية مع الدول الأوروبية، فيما أعلنت هندوراس إغلاق المدارس لمدة أسبوعين من أجل منع تفشي الفيروس.

كما أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وقف جميع الرحلات الجوية من أوروبا وكولومبيا المجاورة لمدة شهر، مؤكدا عدم وجود إصابات بالفيروس في بلاده حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل أول وفاة بسبب الفيروس في الهند بولاية كارناتاكا جنوب غربي البلاد وحسب وسائل الإعلام المحلية، توفي هناك رجل عمره 76 سنة، عاد من السعودية مؤخرا، ولم يتم التأكد من أن سبب وفاته هو كورونا، إلا اليوم.

المصدر: وكالات