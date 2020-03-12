ماكرون: اغلاق المدارس والجامعات الفرنسية ابتداء من الاثنين المقبل بسبب كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة عبر التلفزيون ألقاها اليوم إغلاق كل المدارس والجامعات الفرنسية ابتداء من يوم الاثنين المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان ماكرون قد أكد أن بلاده تستعد للتصدي لتسارع انتشار الوباء، بعد إصابة أحد وزرائها بالفيروس وقال: "نحن في بداية انتشار الوباء الذي سينتشر بقوة وبسرعة أكبر".

وطلب الرئيس الفرنسي من كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة، أن يبقوا قدر الإمكان في منازلهم.

وشدد ماكرون على أنه لن تلغى الانتخابات البلدية المقررة بعد أقل من 72 ساعة، وأضاف: "لن نلغي الانتخابات، و نعتمد على روح المسؤولية لدى المواطنين، كما نثق بوزارة الداخلية التي جهزت مراكز الانتخاب بطريقة فعالة".

وأكد أن كل الإجراءات تم اتخاذها، بعد بحث معمق مع العلماء والوزارات والمعارضة.

المصدر: وكالات