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كورونا.. إسرائيل تحظر دخول السياح

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كورونا.. إسرائيل تحظر دخول السياح
Reuters RZ/LA/
رجلا شرطة إسرائيلية يرتديان كمامتين واقيتين من كورونا على معبر حدودي
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أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، أمرا يحظر دخول السياح والرعايا الأجانب إلى إسرائيل ابتداء من الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، كإجراء يهدف لمنع تفشي فيروس كورونا.

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وأفادت الوزارة بأنها ستنظر مع ذلك في طلبات دخول رعايا أجانب إلى إسرائيل، إذا أثبتوا أنهم يستطيعون الخضوع للحجر الصحي في حال اقتضت الضرورة ذلك.

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 100، مضيفة أن 91 من المرضى يخضعون للحجر الصحي في المستشفيات، فيما فرض على خمسة آخرين الحجر الصحي المنزلي.

يذكر أن نحو 350 طبيب أسنان يخضعون للحجر الصحي إثر مخاوف من إصابتهم بالفيروس بعد حضورهم مؤتمرا طبيا تبين أن أحد المشاركين فيه مصاب بالمرض المعدي.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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