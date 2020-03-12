كورونا.. وقف دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين وترامب يلغي تجمعين انتخابيين

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجمعين لحملته الانتخابية في ولايتين بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا، وتم تعليق الدوري الأمريكي للمحترفين بكرة السلة بعد إصابة أحد اللاعبين بالفيروس.

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وأمر ترامب بإلغاء تجمعين لحملته الانتخابية بولايتي نيفادا وكولورادو، كانا مقررين اليوم الخميس وغدا الجمعة.

وعقب إعلان منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق الأربعاء، تصنيف فيروس كورونا وباء عالميا، قامت السلطات الأمريكية باتخاذ قرار بإلغاء عدد من الأنشطة والفعاليات في عموم البلاد، كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس.

وقال ترامب في خطاب وجهه للأمريكيين من البيت الأبيض الليلة الماضية: يجب تنحية الخلافات الحزبية والسياسية وضرورة العمل المشترك ووضع المصلحة الأمريكية على رأس الأولويات.

وطالب ترامب كبار السن بتجنب السفر غير الضروري، وجميع الأمريكيين باتخاذ كافة تدابير الوقاية والنظافة، وببقاء أي شخص مصاب بأعراض ارتفاع الحرارة والبرد في المنزل.

وطالب ترامب الكونغرس بإقرار الاقتطاعات الضريبية المطلوبة، وبتخصيص 50 مليار دولار إضافية كمساعدات للطوارئ في صورة قروض للشركات الصغيرة. وقرر منح إعانات بطالة لكل من يعاني من فقد عمله أو تأثره بالفيروس.

وفيما ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة، إلى 1107 أشخاص، ووصل عدد الوفيات إلى 32 حالة حتى مساء أمس الأربعاء، حاول ترامب التخفيف من هول الأمر، فقال: "لدينا أفضل الأنظمة الصحية في العالم وسنعرقل انتشار فيروس كورونا".

وفي الأثناء تم إيقاف دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين بعد إصابة لاعب بفيروس كورونا، كما تم الإعلان عن إصابة الممثل توم هانكس وزوجته بفيروس كورونا.



المصدر: RT