كورونا.. ترامب يعلق استقبال الرحلات القادمة من أوروبا 30 يوما

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته ستعلق استقبال كافة الرحلات الجوية القادمة من أوروبا، باستثناء بريطانيا، لمدة 30 يوما في محاولة لوقف انتشار وباء كورونا.

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وقال ترامب في تصريحات أدلى بها الأربعاء، خلال خطاب وجهه إلى الأمريكيين، من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في العاصمة واشنطن: "من أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول إلى شواطئنا، سوف نعلق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة للأيام الثلاثين المقبلة".

وأضاف "القواعد الجديدة تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة"، مبينا أنه سيتم تعديل هذه القيود حسب الظروف على أرض الواقع".

ولفت ترامب إلى أنه "ستكون هناك استثناءات للأمريكيين الذين خضعوا لفحوص مناسبة، ولن تنطبق هذه القيود على أعمال التجارة والشحن، بل على أنواع أخرى مختلفة من الأشياء، كل ما يأتي من أوروبا إلى الولايات المتحدة".

وأوضح أن الولايات المتحدة قادرة على مواجهة الفيروس، لافتا إلى أنه تم تسجيل انخفاض في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية.

وأشار ترامب إلى أن الاتحاد الأوروبي فشل في اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع انتشار الفيروس، وأن واشنطن قامت بخطوات جدية بهذا الصدد.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة، إلى 1107 أشخاص، بينما وصل عدد الوفيات جراء الإصابة إلى 32 حالة الأربعاء.

من جهته فرض البنتاغون حظرا لمدة 60 يوما على سفر جميع القوات والعائلات والمدنيين إلى بلدان المستوى 3 من تحذير السفر وهي الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران ومواقع المستوى 2 مثل اليابان.

المصدر:RT