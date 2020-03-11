الولايات المتحدة.. إصابات كورونا في ولاية واشنطن ترتفع إلى 366 والوفيات إلى 29

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ولاية واشنطن الحدودية مع كندا، ارتفع إلى 366، والوفيات إلى 29.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة 1270 حالة، بينما توفي 37 شخصا جراء العدوى.

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وتدرس الولايات المتحدة فرض حظر على دخول المسافرين من أوروبا، في مسعى لإبطاء انتشار فيروس كورونا، بحسب ما ذكر مسؤول أمريكي، يوم الأربعاء.

وقال كين كوتشينيلي، نائب وزير الأمن القومي بالوكالة، إن "المسألة قيد النقاش حول كيفية التعامل مع أوروبا بشكل عام.. ولم يصل ذلك بعد إلى مستوى استخدام السلطات القانونية لمنع السفر، ولكنه أمر قيد الدرس".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أن السيطرة عليه ما زالت ممكنة.

وبحسب المنظمة، فقد تضاعف في الأسبوعين الأخيرين عدد الإصابات بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء ثلاث مرات.

المصدر: وكالات