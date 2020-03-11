الحرس الثوري الإيراني يعلن خسائره ضمن إطار حملة مكافحة كورونا

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء عن وفاة عدد من كوادره الطبية من المشاركين ضمن إطار حملة التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وذكر المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، في تصريح صحفي أن أكثر من مائة ألف من عناصر الحرس الثوري وقوات التعبئة يعملون الآن في مختلف قطاعات الإغاثة والخدمة على مكافحة فيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية، قائلا إن خمسة من عناصر الحرس الثوري "استشهدوا في إطار خدمة الجهاد الصحي".

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كما أكد المتحدث وجود ضحايا من أعضاء قوات التعبئة دون الكشف عن عددهم، مضيفا أن عددا آخر من أفراد الحرس الثوري والتعبئة أصيبوا بالوباء ويخضعون حاليا للعلاج.

وشدد المسؤول على أن أن العمل جار على مدار الساعة بغية إنتاج لقاح موثوق به ضد الوباء، مؤكدا إحراز "تقدم جيد وباعث على الأمل في هذا المجال وقفا للمسؤولين المعنيين".

وتحولت إيران إلى إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، مع ارتفاع حصيلة ضحايا "كوفيد-19" فيها إلى 354 حالة وفاة وتسعة آلاف حالة إصابة.

المصدر: RT + فارس