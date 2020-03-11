 
مباشر

الحرس الثوري الإيراني يعلن خسائره ضمن إطار حملة مكافحة كورونا

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلن خسائره ضمن إطار حملة مكافحة كورونا
Nazanin Tabatabaee WANA REUTERS 9
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nf9n

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء عن وفاة عدد من كوادره الطبية من المشاركين ضمن إطار حملة التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وذكر المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، في تصريح صحفي أن أكثر من مائة ألف من عناصر الحرس الثوري وقوات التعبئة يعملون الآن في مختلف قطاعات الإغاثة والخدمة على مكافحة فيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية، قائلا إن خمسة من عناصر الحرس الثوري "استشهدوا في إطار خدمة الجهاد الصحي".

إقرأ المزيد
إيران.. 63 حالة وفاة جديدة و354 إصابة بفيروس
إيران.. 63 حالة وفاة جديدة و354 إصابة بفيروس "كورونا"

كما أكد المتحدث وجود ضحايا من أعضاء قوات التعبئة دون الكشف عن عددهم، مضيفا أن عددا آخر من أفراد الحرس الثوري والتعبئة أصيبوا بالوباء ويخضعون حاليا للعلاج.

وشدد المسؤول على أن أن العمل جار على مدار الساعة بغية إنتاج لقاح موثوق به ضد الوباء، مؤكدا إحراز "تقدم جيد وباعث على الأمل في هذا المجال وقفا للمسؤولين المعنيين".

وتحولت إيران إلى إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، مع ارتفاع حصيلة ضحايا "كوفيد-19" فيها إلى 354 حالة وفاة وتسعة آلاف حالة إصابة.

المصدر: RT + فارس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا