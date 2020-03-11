إيران ترد على طلب بومبيو استرجاع السجناء الأمريكيين من طهران

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على دعوة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لطهران بأن تفرج عن السجناء الأمريكيين خوفا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال موسوي اليوم الأربعاء: "قلق وزير الخارجية الأمريكي بشأن السجناء الأمريكيين في إيران في محله، وطهران أيضا قلقة بشأن سلامة السجناء الإيرانيين في أمريكا".

وأضاف: "نأمل من واشنطن ضمان سلامة سجنائنا ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا"، وتابع: "طهران مستعدة لاستعادة السجناء الإيرانيين من أمريكا".

وفي وقت سابق، قال بومبيو إن "الولايات المتحدة ستحمل النظام الإيراني المسؤولية المباشرة عن وفاة أي أمريكي هناك. ردنا سيكون حاسما".

واستطرد قائلا: "التقارير عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في السجون الإيرانية مثيرة للقلق، وأقل ما تتطلبه هو الإفراج الكامل والفوري عن كل المواطنين الأمريكيين" هناك. وتابع أن "اعتقالهم وسط ظروف متدهورة بشكل متزايد ينافي اللياقات الإنسانية الأساسية".

وأعلنت طهران عن 54 وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة خلال يوم واحد منذ ظهور وباء كورونا في البلاد.

المصدر: RT