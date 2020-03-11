"كورونا" يدفع بومبيو لحض طهران على الإفراج عن السجناء الأمريكيين

دعت الولايات المتحدة إيران للإفراج الفوري عن السجناء الأمريكيين المحتجزين لديها، مع ورود تقارير عن انتشار فيروس "كورونا" في السجون الإيرانية.

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وقال وزير الخارجية الأمربكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، في بيان إن "الولايات المتحدة ستحمل النظام الإيراني المسؤولية المباشرة عن وفاة أي أمريكي هناك. ردنا سيكون حاسما".

وأضاف: "التقارير عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في السجون الإيرانية مثيرة للقلق، وأقل ما تتطلبه هو الإفراج الكامل والفوري عن كل المواطنين الأمريكيين" هناك.

وتابع أن "اعتقالهم وسط ظروف متدهورة بشكل متزايد ينافي اللياقات الإنسانية الأساسية".

وانتقد مقرر أممي بشدة الطريقة التي تعاملت بها السلطات الإيرانية مع أزمة فيروس كورونا، لا سيما قرار طهران الإفراج مؤقتا عن 70 ألف سجين، معتبراً أن هذا الإجراء أتى "متأخرا جدا" وعدد المفرج عنهم "قليل جدا". وقال جاويد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، خلال مؤتمر صحفي في جنيف "الوضع المتعلق بفيروس كورونا في إيران مقلق للغاية".

وأعلنت طهران أمس الثلاثاء عن 54 وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة خلال يوم واحد منذ ظهور وباء كورونا في البلاد.

المصدر: أ ف ب