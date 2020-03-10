ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 75 حالة بينهم طفل 9 سنوات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 75 حالة، بمن فيهم طفل عمره 9 سنوات.

وأشارت وزارة الصحة إلى تسجيل 25 حالة إصابة جديدة، اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن عددا من المصابين سافروا إلى أوروبا.

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ومن بين المصابين طفل عمره 9 سنوات، عاد مؤخرا من مدريد.

وأكدت وزارة الصحة تعافي 4 مصابين بكورونا، فيما تم وضع آلاف الأشخاص تحت الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أمرت بوضع جميع العائدين من الخارج تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية