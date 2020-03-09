نتنياهو يقرر تطبيق حجر صحي على كل الإسرائيليين العائدين من الخارج

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تطبيق الحجر الصحي على كل مواطني إسرائيل العائدين من الخارج، في إطار الإجراءات الرامية لردع انتشار فيروس كورونا.

وقال نتنياهو، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين، إن إسرائيل ستلزم كل المواطنين العائدين من الخارج بالعزل الذاتي لمدة 14 يوما كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا.

وفي غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات ستسمح بدخول الأجانب فقط إذا كان بوسعهم إثبات أنهم يمتلكون سبل العزل الذاتي، مضيفة أن هذا الإجراء سيسري اعتبارا من يوم الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم أجرى نتنياهو مؤتمرا عبر الفيديو مع زعماء الدول الأوروبية حول التعاون بين إسرائيل وبلدانهم لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح نتنياهو أن الهدف من المحادثات "تطوير فحوصات منزلية ليستطيع الناس فحص أنفسهم"، مضيفا: "عندئذ سنتمكن من تقليص عدد الإصابات بالفيروس. كما على جميعنا العمل على تطوير لقاح".

وسجلت في إسرائيل، حتى مساء الاثنين الحالي، 41 إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا الذي ينحدر من الصين وأطلق عليه اسم "COVID-2019"، دون رصد أي وفيات.

المصدر: وكالات