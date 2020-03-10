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رئيس البرازيل: قضية كورونا فبركة إعلامية

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رئيس البرازيل: قضية كورونا فبركة إعلامية
Reuters MARCO BELLO
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو
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شكك الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في خطورة وأبعاد المشكلة المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، معتبرا أن هذه القضية "إلى حد كبير"، تعتبر "فبركة" إعلامية.

ونقلت وسائل إعلام برازيلية عن الرئيس بولسونارو قوله: "من الواضح أن القضية موجودة، لكنها غير كبيرة. وكما أتصور، فإن هذه القصة المتعلقة بفيروس كورونا افتراء إلى حد كبير. والأمور ليست كما تروج لها وسائل الإعلام في العالم".

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وتشير معطيات وزارة الصحة البرازيلية إلى تسجيل 30 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما يخضع نحو ألف شخص للفحوصات الطبية.

وكانت وزارة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ الدولية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تم تسجيله في عشرات الدول حول العالم.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم أكثر من 114 ألف شخص، وتوفي أكثر من 4 آلاف بسبب الفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 64 ألف شخص.

المصدر: تاس

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